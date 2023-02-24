有台北最強飲料店稱號的「約翰紅茶公司」出包了，官方臉書日前公告，坦言「煮濃那堤」品質震盪，暫停販售，並宣布在2月11日至19日期間，買到不如預期的煮濃那堤顧客，可憑發票或載具明細至店內兌換禮券。

「約翰紅茶公司」20日在臉書粉專上公告指出，「因煮濃那堤品質震盪，即日起煮濃那堤暫停販售，很抱歉讓大家失望了。」業者指出，近日陸續收到顧客的留言和私訊，經研發部反覆測試後，的確出現煮濃那堤的品質震盪，會努力找出原因，讓煮濃那堤恢復供應，並在上市前做更嚴謹的測試與確認。

業者並宣布，在2月11日至19日期間，凡有購買到不如預期煮濃那堤的顧客，即日起至2023年3月12日，可憑發票正本或載具明細兌換禮券。

許多忠實顧客都紛紛留言：「了不起，負責！」「負責用心的態度」、「天呀！品質不如預期就退費，真的對自己的東西品質非常在乎，也對消費者負責耶。」

也有消費者表示：「2／12那天喝我還疑惑了一下，怎麼喝起來怪怪的，不是以前的味道」、「的確2／18那天喝了覺得不是很濃，有疑惑了一下，但是不會因此退費，希望你們繼續加油。」