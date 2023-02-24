日本不少大公司已經決定要幫員工加薪，但加薪的幅度，有些還遠不如物價每個月的漲幅。因此，日本民眾的生活壓力也是與日俱增。不包括波動較大的鮮食，但包含能源的日本核心CPI，元月年增4.2%，漲幅創1981年9月以來最大。

大約41年前，當時曾出現中東石油危機，燃料成本進而飆升，嚴重打擊極度需要進口的日本經濟。日本這個最新的核心消費者通膨數據，已連續9個月都超過日本央行2%目標值，主要是燃料與原物料成本持續增加所致。

SMBC日興證券認為，通膨可能會在這次的元月報告，就可見到最高點，若食物與燃料成本下滑，通膨有機會下降。不過，應該不會馬上就落到日本央行屬意的2%以下。

物價飆升下，即將走馬上任的日本央行新行長植田和男也正在思考，是否持續前任所主張的公債殖利率曲線控制政策。日本國會已准許植田接任4月任期期滿的現任行長黑田東彥。

市場預估，植田獨挑大樑的4月底首次既定政策利率會議上，日本央行將首次公布，2025財年恐怕還是會受到高通膨影響。因為日本企業投資減少，當地經濟在去年最後1季雖暫時沒有邁入衰退期，但反彈幅度遠不如預期。分析師指出，民間消費在生活成本大漲下受到壓抑，加上全球經濟前景不明朗，也將拖累日本復甦腳步。