燃料及日用必需品價格飆漲衝擊一般家庭，而薪資增幅又跟不上節節高漲的生活成本，最新通膨數據凸顯日本決策者面臨的兩難困境。

日本1月核心CPI（排除波動大的生鮮食品但包含能源成本）年增4.2％符合預期，相較去年12月年增4％又再加溫，創1981年9月來新高。

核心通膨率連續9個月超出日銀設定的2％目標，主要是燃料及原物料成本持續上漲。

即將接替超鴿派黑田東彥成為日銀新總裁的植田和男（Kazuo Ueda），一上台將面臨殖利率曲線控制政策還要不要繼續的挑戰，市場預期通膨升溫將迫使日銀升息。