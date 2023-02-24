燃料及日用必需品價格飆漲衝擊一般家庭，而薪資增幅又跟不上節節高漲的生活成本，最新通膨數據凸顯日本決策者面臨的兩難困境。
日本1月核心CPI（排除波動大的生鮮食品但包含能源成本）年增4.2％符合預期，相較去年12月年增4％又再加溫，創1981年9月來新高。
核心通膨率連續9個月超出日銀設定的2％目標，主要是燃料及原物料成本持續上漲。
即將接替超鴿派黑田東彥成為日銀新總裁的植田和男（Kazuo Ueda），一上台將面臨殖利率曲線控制政策還要不要繼續的挑戰，市場預期通膨升溫將迫使日銀升息。
日本官方24日公布，受企業將上漲的成本轉嫁給消費者影響，1月核心消費者物價指數（core CPI）攀上逾41年新高，連續9個月超標，加劇日本央行進一步修正超寬鬆貨幣政策的壓力。
燃料及日用必需品價格飆漲衝擊一般家庭，而薪資增幅又跟不上節節高漲的生活成本，最新通膨數據凸顯日本決策者面臨的兩難困境。
日本1月核心CPI（排除波動大的生鮮食品但包含能源成本）年增4.2％符合預期，相較去年12月年增4％又再加溫，創1981年9月來新高。
核心通膨率連續9個月超出日銀設定的2％目標，主要是燃料及原物料成本持續上漲。
即將接替超鴿派黑田東彥成為日銀新總裁的植田和男（Kazuo Ueda），一上台將面臨殖利率曲線控制政策還要不要繼續的挑戰，市場預期通膨升溫將迫使日銀升息。
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