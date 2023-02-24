韓女星宋慧喬因Netflix《黑暗榮耀》人氣更盛，日前他為出席22日的FENDI 2023秋冬大秀前往米蘭，大秀剛結束便立即動身返韓，不少粉絲聯想到或許是為在3月10日播出第二季前，劇組要舉行宣傳活動才會走得如此倉促;另外眼尖的網友則發現大秀現場留著一頭長髮的她，在機場卻變成劇中文同珢的短髮，更讓劇迷期待。

宋慧喬在結束米蘭行程後立即歸國，以全黑造型搭配FENDI Peekaboo ISeeU包。（摘自korea dispatch IG）

FENDI 春夏23系列新款黑色Peekaboo ISeeU Small， 17萬4000元。 （FENDI 提供） 在歸國的機場穿搭上，宋慧喬維持全黑造型，身上的大衣與啟程時的日本小眾品牌CABaN羊毛大衣，搭配韓國品牌OROR墨鏡以及CHAUMET戒指，較為不同的是或許是為了低調歸國，宋慧喬將原先的FF LOGO圍巾換成全黑素色圍巾，搭配黑色的FENDI春夏23系列Peekaboo ISeeU包款，黑溜溜地抵韓。倉促的行程，除讓網友們腦補與《黑暗榮耀》宣傳行程有關外，也有人猜測日前傳出宋慧喬將與最美小三」韓韶禧合作新劇《自白的代價》有關聯。 懸疑劇《自白的代價》故事圍繞在殺人案上，兩位女主角分別為美術教師以及一位神秘的女人，是由曾執導過《太陽的後裔》、《孤單又燦爛的神－鬼怪》、《陽光先生》、《Sweet Home》和《智異山》等作品的李應福導演的新作品。不過據了解，《自白的代價》目前正在進行其他選角，兩位藝人目前確認都接到演出邀約並且討論中，不過一切皆未成定局。