藝人金剛去年5月和小嫻開直播宣布分手，短短一年多的戀情正式告吹，隨後便飛往大陸橫店拍戲，不過單身許久的他，感情生活備受外界關注，沒想到近來instagram突然被一名洋妞佔據版面，正當眾人以為他大方公開新戀情之際，金剛本人倒是難掩怒火爆粗口開嗆。

金剛在instagram限動曬出兩張截圖，只見第一張是有他頭像的instagram帳號頁面，不過倒是附文寫下：「還來啊，又是騙人的喔，不要上當喔」，而在追蹤該帳號後，只見版面被一名洋妞的生活照佔據，一度讓不知情的人以為他大方公開新戀情，對此，他難掩怒火爆粗口：「追蹤的趕快退追蹤檢舉他，X的，也不放正一點的妹，這是詐騙喔」，呼籲所有人不要上當。

金剛曬出假帳號截圖，呼籲粉絲不要上當。（圖／aloha6969 IG）

此外，金剛也在臉書曬出另一個假帳號截圖，未料對方還冒充是他在粉專回覆粉絲留言，讓他難以置信直呼：「現在詐騙都直接在我的版留言，太扯了啦」，對此，網友紛紛留言：「什麼人都有，有遇到詐騙請小心」、「現在的詐騙廣告快讓人分不出真假了，這樣誰還敢買東西」、「你太紅了才會這樣」、「有藍色勾勾才是正版」，另外也有人點出癥結點：「金剛那懂那麼多簡體字」。

日前好友小甜甜（張可昀）因理念不合離開宋逸民教會，卻被對方發聲明指控「私生活有極大狀況」，對此，金剛不僅發文挺小甜甜，還語帶不悅怒嗆宋逸民：「難道說要百分之一百照著您所說的去做那才叫生活檢點嗎」，簡短一句話看的出來對於好友飽受委屈感到不捨。