大陸女星范冰冰2018年陷入逃漏稅事件，遭大陸當局責罰8.8億人民幣（約新台幣37.8億），重創演藝事業並慘遭封殺長達五年，但近幾年她將重心轉往海外力拚復出，先前她與韓劇《梨泰院Class》女星李周映共同主演的同志電影《綠葉》，將在柏林影展上映。而范冰冰23日也現身柏林影展紅毯，以一襲白色的旗袍造型現身，立即驚豔全場。

范冰冰在23日與電影《綠葉》劇組團隊及合作的南韓女星李周映，一同登上第73屆柏林影展紅毯，當天她穿著一件合身白色旗袍現身，貼身的剪裁與蓮花造型的亮片設計，加上開衩的寬袖，使她即使全身包緊緊，依然看起來相當耀眼。電影發布會時，范冰冰又改穿一套長版的黑色旗袍，搭配黑髮與紅唇，同樣引起網友注意。

當時有記者問到范冰冰因大陸稅務案而消失的相關話題，雖立即被工作人員阻止表示只能問與電影相關的問題，但范冰冰卻展現極佳的親和力，大器表示「首先我非常感謝全球關心我支持我的粉絲，這幾年我大多在家處理事情；每個人的人生都有高低起落，當你跌倒了，就再努力站起來繼續向前走，雖然過程很困難，但你會學到很多事情，對我來說是寶貴的經驗，有機會回顧、沉澱，現在我一切都好。」

而網友看到范冰冰當天零修圖的照片後，雖依然讚嘆她的美貌，卻也忍不住表示「美是美，但氣場完全弱了」、「氣場似乎沒有以前強了」、「變得雲淡風輕了，以前的張揚如今都已內斂」、「沒有艷壓群芳的狠勁了」、「看到這組圖真想哭，她變了」再度引發熱議。