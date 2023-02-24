飲食不當會引發身體慢性發炎，最後可能引發全身更大的傷害，例如心血管疾病、自體免疫性疾病、癌症等。林口長庚風濕過敏免疫科表示，有3類食物容易導致身體慢性發炎，包括高糖類、高油脂、加工肉品，其中加工食品包括肉鬆、肉乾、香腸、臘肉等。

林口長庚風濕過敏免疫科在臉書粉專貼文表示，生活中有許多容易導致慢性發炎的食物，而長期慢性發炎可能導致類風濕性關節炎等自體免疫性疾病，曾有病患表示，除了甜食外，肉鬆也會導致病情惡化，因此列出3種容易讓身體慢性發炎的食物。

1. 高糖類：攝取過多的糖類容易使身體發炎，可以選擇本身含有甜味的食物。

2. 高油脂：高脂肪食物會讓人容易發胖，肥胖容易引起體內發炎反應，所以要隨時注意自己的體重、體脂肪，並保持運動的習慣。

3. 加工肉品：加工肉類含有飽和脂肪酸、高膽固醇，易導致身體出現慢性發炎反應，建議適量食用為佳。加工肉品包含肉乾、肉鬆、香腸、臘肉等。

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醫師提醒，想遠離慢性發炎，一定要注意飲食均衡，並且減少食用會造成身體負荷的食物，此外，還要規律運動、充足睡眠，來達到免疫平衡。