洋基去年送出桑契斯（Gary Sanchez）、厄薛拉（Gio Urshela），向雙城換回2015年賽季MVP唐納森（Josh Donaldson），不過身披條紋戰袍的第一年，唐納森卻繳出差強人意的成績，洋基總教練布恩（Aaron Boone）日前受訪，堅信唐納森能在今年賽季打出復活表現，美媒《Yardbarker》對此大潑冷水開酸，「洋基將奪冠乾旱期延長到14年的最佳方式，就是繼續讓唐納森擔任先發三壘手。」

上季出賽132場，唐納森僅有2成22打擊率，另打出15發全壘打，27.1%的三振率是全大聯盟第11差，根據《FanGraphs》數據網站，唐納森去年的WAR（勝場貢獻值）是1.6，排名大聯盟三壘手中第20位，被洋基當作籌碼的厄薛拉比唐納森高出3個名次（WAR值2.4），這筆交易案目前看來，對洋基是筆失敗的投資。

洋基去年團隊打出254轟高居全大聯盟首位，重拾「布朗克斯轟炸機」的美名，若按照去年唐納森的僅3成74的長打率、全壘打數寫下單季新低的表現，洋基會持續信任他是匪夷所思的，「我覺得你們瘋了，認為他沒有觸底反彈的希望。」布恩如此說道。

去年季後賽因怠慢跑壘導致被刺殺在一壘，或是對著白襪游擊手提姆安德森（Tim Anderson）使用種族歧視的字眼而遭禁賽，種種脫序行為也讓唐納森不被認為是一位優秀的領導者，在勒馬修（DJ LeMahieu）傷癒回歸後，有望取代唐納森成為先發三壘手。