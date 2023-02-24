和泰車(2207)、和潤企業(6592)之子公司和雲行動(iRent)與裕融(9941)之子公司格上汽車租賃發生用戶個資外洩事件，和泰車、和潤及裕融之內部控制制度設計及執行暨對子公司之監督與管理核有未依「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」第5條第2項及第38條規定辦理之情事，故依證交所「對上市公司內部控制制度查核作業程序」第9條第2項規定，分別對和泰車、和潤及裕融處以違約金新台幣10萬元、5萬元及10萬元，後續並將持續追蹤其改善辦理情形。

共享汽機車服務iRent此事件發生原因為「內部用來記錄應用程式Log檔之暫存資料庫，因未適當阻擋外部連線，導致該資料庫可能遭外部專業資訊人員使用特定工具及技巧進入該資料庫內查詢近三個月的會員異動資料。」公司主動擴大將「個資風險對象」之定義調整為「該暫存資料庫自啟用以來，所有曾涉潛在風險之40.01萬用戶」，全數納入本次對應範圍。公司積極排除個資風險，並將持續針對資安進行強化。

裕隆(2201)集團體系格上租車也傳出個資外洩，格上強調，定期進行掃描與高強度防火牆機制保護，確保資訊安全無虞。該事件為重視對客戶個資保護權益，亦於2月初發送電子郵件告知受影響之1.6萬名客戶。