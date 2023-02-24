政府官員和經濟學家表示，地震造成供應中斷，導致包括食品和住房等商品和服務價格飆升；此也意指著，未來幾個月土耳其高通膨的降幅，將會低於先前預測。

原本已經高漲的通膨率，大地震更加劇通膨的挑戰。

但在有利的比較基數效應之下，地震發生前一月的通膨率來到58%；此前在總統埃爾多安(Tayyip Erdogan)非正統的降息措施之下，去年10年通膨達85%，創近24年新高。

此前人們曾預計，到6月通膨將持續下降至35%至40%；但是由於發生大地震，經濟學家現在預計，約在6月總統大選時，通膨率將為42%至46%之間。

此外里拉也出現了挑戰。據央行資料，自地震發生以來，淨外匯儲備下降了70億美元；銀行家們預計，當局將採取進一步措施，以降低外匯需求。

另外根據2023年政府預算，今年可能高達6610億里拉(約350億美元)淨借款，但這位官員說，現在仍然不夠，他表示，還要追加預算。

土耳其央行周四稍晚將基準利率從9%調降至8.5%，以緩解該國南部在2月6日發生大地震的經濟影響。地震至今導致逾4.3萬人喪生。

在災難發生過後，人們預計央行將會陸續祭出降息措施。央行在一份聲明中說：「很重要的是，要保持金融環境的支援性，特別是對災後工業生產成長和就業的積極支援」。

土耳其央行此前在12月和1月將將利率保持在9%不變，但是自從2021年底以來，儘管國內的高通膨，央行仍降息了1050基點(10.5個百分點)。