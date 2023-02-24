屏東男子黃東明追求通訊行曾姓甜姐兒人妻不成，竟將其擄殺，一審遭判無期徒刑，民事需判賠死者丈夫275萬8900元、給付父親278萬1304元。檢方認為黃嫌手段殘忍，不服上訴要求改判死刑，高等法院高雄分院今(24日)上午宣判，認原審認事用法並無不妥，維持無期徒刑。

屏東地院判決指出，黃東明因愛慕一處通訊行曾姓女店長，竟不顧曾女已婚身分，多次藉口門號續約、設定帳戶等理由接近、騷擾，曾女次次拒絕，更提告追訴，未料黃由愛生恨。

某日黃向不知情的友人借用小客車後，當天晚間10時35分許，開車前往曾女上班的門市，等曾女下班騎車回家時，尾隨至萬丹鄉1號橋，突然開車衝撞曾女，曾女人車倒地、頭部膝部都受外傷並陷入昏迷。

黃將曾女擄上小客車後座，並載往屏東市區某空屋綑綁在屋內，還趁機親吻重傷的曾女嘴脣後，任其死去。

一審法官判處黃男無期徒刑。但檢察官認為，黃男在法院審理期間，以各種理由飾詞狡辯，更佯以精神障礙要求依法減免其刑，顯見犯後態度惡劣，亟欲卸責，完全未見悔意。且犯罪手段是以車輛為殺人工具，撞擊力道猛烈，又將傷重曾女拘禁空屋任她慢慢死去，極為殘忍、冷血。

就黃涉強制猥褻部分，判決理由認黃嫌非臨時起意，他駕車衝撞前即萌有殺意，竟採信其說詞，還不能排除黃嫌是對曾女CPR，但黃對曾女心生愛慕且自始意在殺人，豈可能再對曾女施作CPR？況當時黃男如欲施救，大可將曾女送醫，哪會逕自離去任由曾女慢慢死去，檢察官認為，此部分判決有認事用法違誤。

高等法院高雄分院今(24日)上午宣判，認原審認事用法並無不妥，維持無期徒刑。