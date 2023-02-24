K&S表示，邑富為台灣領先的高精度微點膠設備和解決方案開發商和製造商。此次透過收購取得的點膠技術支援大量生產、以及高精度環境中的先進背光生產，與K&S現有的先進顯示器設備相輔相成。

除了先進顯示器外，點膠設備市場亦包括半導體和電子零組件封裝商機，能與K&S的一般半導體、汽車、LED和記憶體終端市場結合。預計至2026年，點膠設備的潛在市場規模將達到26億美元，屆時K&S的潛在市場規模將擴大逾40％、達86億美元。

K&S表示，在正式完成收購後，高科晶捷將正式成為K&S旗下的事業部門之一，並利用K&S全球銷售管道、靈活的營運能力和全球一流的研發競爭力，擴大公司整體市占率及競爭力。

K&S執行副總裁兼總經理張贊彬表示，此次策略性收購無疑加速公司長期發展藍圖和未來成長潛力。高科晶捷獨特的高精度點膠能力和專有的技術，絕對能幫助K&S奠定在先進顯示器、先進封裝和電子組裝解決方案的市場領先地位。

高科晶捷創始人陳建文則表示，相信以績效導向的公司文化、豐富的技術背景、和聚焦於應用市場為主的解決方案，對整件收購案有很大的加乘效果。經由這樣的策略合併，能快速推動許多獨特的解決方案，以對應點膠市場的複雜性和新契機。