台南市男子金文龍因投資糾紛3年前連開6槍殺死姚男和郭女，檢察官認為金男罪大惡極，應判處死刑，最高法院駁回檢方上訴，認為金男到案後主動告知員警槍、彈下落，並坦認全部犯行，依殺人罪判處無期徒刑定讞。

金男在2020年2 月21日下午開車到姚男的住處，向對方質問有無與郭女計畫開設檳榔攤，但對方否認，雙方不歡而散，他返家飲酒後，越想越氣憤，攜帶改造手槍進入姚男的住處，見姚、郭在，他持槍射擊。

金男先對房間內的姚男開3槍，子彈分別擊中姚的頭部右顳部、左腋窩前及左上胸壁內側，又持槍對郭女開3槍，子彈分別擊中郭的腹部等處，然後逃離現場，姚男與郭女大量出血死亡。

台南地方法院一審及台南高分院二審認為金男光天化日下持槍行凶，嚴重違反法律禁令，造成社會不安，殺死2人，對被害人家屬造成無盡之悲痛及遺憾，損害巨大，他惡性重大，自當重懲，已符合公政公約之「情節最重大之罪刑」。

但合議庭考量金男到案後主動告知員警槍、彈下落，並始終坦認全部犯行，且表示不管判決結果如何，均坦然接受，且表示有心賠償被害人家屬，但因名下無任何財產，故無法處理，堪認犯後確有悔悟反省之心，判處無期徒刑， 檢上訴遭最高法院駁回確定。