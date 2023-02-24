興櫃印刷電路板（PCB）設備廠聯策（6658）致力於開發PCB產業產品技術的智慧製造整合，以「AVRIOT」品牌，設立相關專門研究發展部門，搭配近20年光學視覺應用技術，相關技術方案已陸續在客戶端開花結果，23日董事會通過財報，2022年營收16億，創公司設立以來最高紀錄，毛利率25％、每股稅後純益（EPS）則達3.97元，繳出亮眼成績單。

而聯策技術能力也獲工業局肯定，已於今年1月取得工業局科技事業核准函，並將依規劃時程提出股票上市申請作業。

近年因5G通訊與高效能運算等應用興起，引領終端產品設計升級，同時也推動台灣往高階PCB產品布局與高階技術發展，且後端封裝業者需於PCB表面接合微小主、被動式元件，故對於PCB板的厚度均勻性、平整度、線路精確度都成了新的挑戰。

聯策2002年成立初期以設備代理和發展自有技術雙向深耕，以檢測先進設備、客製化溼製程、AVRIOT為三大主力方向，並逐漸聚焦於「機器視覺應用」與「高階自動化製程設備」做為印刷電路板（PCB產業）的營運發展主軸，目前為國內相關技術領導廠商。

PCB產業智慧製造難度在於製程眾多，包括鑽孔、曝光、電測、視覺應用、線路檢測、外觀檢測等，完整生產流程需經過上百台設備，智慧製造橫向串聯難度取決於製程多寡及設備異同程度。

聯策本身具有外觀檢測、視覺檢測、濕製程設備等多樣布局，具有智慧製造橫向串聯優勢，因此，聯策公司客戶群除既有PCB廠商外，後續亦將有機會切入LED 、IC封測及半導體等產業供應鏈。

展望後市，在5G、智慧物聯網（AIoT）、電動車等趨勢帶動下，全球PCB產業、半導體產業需求將走強，也帶動產品規格、製程升級需求攀升。

聯策科技為擴大對產業及客戶服務，除了在大陸東莞、昆山、秦皇島、泰國、印度清奈等增設營運據點外，也進行相關併購策略，以提供更完整產品線，並維持產業領先地位；此外，亦將透過申請上市，進一步增加公司能見度、吸引優秀人才及籌集所需營運資金。