長榮航空宣布明起推出機票促銷，從2月25日至28日連續4天推出官網購票限時優惠，提供台灣地區出發指定航線優惠價，共有高達23個航點任君挑選，其中包含人氣航點沖繩、福岡、首爾、清邁等，飛宿霧未稅價更不到6000元。

隨著全球疫情逐漸降溫，重新燃起民眾出國旅遊的熱血，長榮航空建議，旅客若是假期時間有限，輕鬆微旅行是不錯的選擇，本次優惠中，國人最愛的東北亞航線桃園－沖繩5675元起（未稅）、桃園－福岡8905元起（未稅）、桃園－首爾7421元起（未稅），渡假必選的東南亞航線桃園－宿霧5733元起（未稅）、桃園－清邁8114元起（未稅），以及3月30日即將開航的桃園－克拉克也只要5733元起（未稅）。

想要在百花齊放的紐約中央公園野餐、欣賞宏偉壯觀的舊金山金門大橋或是體驗洛杉磯的好萊塢明星生活，趕緊把長程線優惠必BUY的機票放進購物車，桃園－紐約3萬6891元起（含稅）、桃園－舊金山3萬1298元起（含稅）、桃園－洛杉磯3萬3554元起（含稅）。想要前往歐洲旅行的話，桃園－維也納2萬3134元起（未稅）、桃園－慕尼黑2萬4812元起（未稅）。

長榮航空為嘉惠「無限萬哩遊」會員，於2月24日至2月28日在長榮航空官網「會員優惠購票專區」推出購買成人個人機票，即可享有最低88折的會員專屬獨享購票優惠，新申請會員還可再享最多1000哩。