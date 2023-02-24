指標龍頭股部分，台積電(2330)開高震盪，早盤股價最高達525元，持續朝向月線靠攏，其後漲幅收斂，也使得大盤漲點吐回，聯電(2303)站穩5日線之上；聯發科(2454)盤上狹幅震盪，股王信驊(5274)稍早觸漲停價2850元；面板雙虎友達(2409)漲逾2%、群創(3481)漲幅收斂至1%以下。

IC設計股今在輝達大漲激勵下，除股王信驊攻上漲停外，創意(3443)一度大漲近5%、再創天價1175元，矽智財相關M31(6643)、力旺(3529)同步勁揚，其中M31將在今日盤後正式納入MSCI中小型成分股，威盛(2388)有王雪紅親赴MWC題材帶動，盤中漲約5%。

航運股今由散裝航運點火，新興(2605)大漲逾8%領航，裕民(2606)漲逾6%居次，四維航(5608)、中航(2612)、台航(2617)齊揚。

分析師表示，產業龍頭財測優於預期，加上原物料族群報價回升，提振市場信心及相關類股。觀察當下盤面，之前負責撐盤的金融、傳產類股開始轉弱，本來較為弱勢之電子股轉強，持續出現輪動現象，但整體大盤今日出現帶量攻擊，配合20日均線助漲力道，盤整區間將有機會突破，但若盤中無法有效突破盤整區間，投資人宜謹慎小心，恐有假突破之疑慮。操作上可尋找落後補漲、股價基期較低族群，或是具題材個股等，短線區間操作為主。