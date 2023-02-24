相較於去年同期的高基期，長興1月營收24.65億元，年減38.93％，固定成本攤提以及匯兌損失，1月因而出現虧損。長興表示，公司主要市場在中國大陸，農曆年後市場動能逐漸恢復，期待中國在解封後的經濟復甦動能加溫，公司將審慎因應市場變化，並持續優化產品組合，保持市場競爭力。
長興布局東南亞成果逐漸顯現，馬來西亞合成樹脂廠出貨穩定量增。因應亞洲供應鏈往東南亞移動的市場變化，公司將密切觀察全球市場供需變化，規劃馬來西亞廠擴產，以及各事業部門拓展東南亞市場計畫。
長興(1717)自結1月份稅前虧損0.89億元，每股稅前虧損0.08元。農曆春節前逢中國大陸疫情高峰，市場需求偏弱，淡季效應加上工作天數少，三大事業部門出貨量均受影響，未達經濟規模效益下，1月出現單月虧損。長興指出，年後需求逐漸恢復，出貨穩定增加，營運將自底部回升。
相較於去年同期的高基期，長興1月營收24.65億元，年減38.93％，固定成本攤提以及匯兌損失，1月因而出現虧損。長興表示，公司主要市場在中國大陸，農曆年後市場動能逐漸恢復，期待中國在解封後的經濟復甦動能加溫，公司將審慎因應市場變化，並持續優化產品組合，保持市場競爭力。
長興布局東南亞成果逐漸顯現，馬來西亞合成樹脂廠出貨穩定量增。因應亞洲供應鏈往東南亞移動的市場變化，公司將密切觀察全球市場供需變化，規劃馬來西亞廠擴產，以及各事業部門拓展東南亞市場計畫。
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