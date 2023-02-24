相較於去年同期的高基期，長興1月營收24.65億元，年減38.93％，固定成本攤提以及匯兌損失，1月因而出現虧損。長興表示，公司主要市場在中國大陸，農曆年後市場動能逐漸恢復，期待中國在解封後的經濟復甦動能加溫，公司將審慎因應市場變化，並持續優化產品組合，保持市場競爭力。

長興布局東南亞成果逐漸顯現，馬來西亞合成樹脂廠出貨穩定量增。因應亞洲供應鏈往東南亞移動的市場變化，公司將密切觀察全球市場供需變化，規劃馬來西亞廠擴產，以及各事業部門拓展東南亞市場計畫。