交通部近2年示範型電動巴士合計500輛，其中華德取得270輛，去年第一批105輛中交車95輛，剩下10輛在今年1月交車完畢，其餘165輛預計今年第3季前全數交車。

此外，交通部將公告112年度一般型900輛電動巴士，最近會公告400輛，其餘500輛也會在今年公告，華德動能是少數獲得資格的電巴業者，一般型也不會缺席，如果順利取得，今年一定會有部分交車，以目前在手準備交車近220輛估計，今年有機會挑戰300輛交車數量。

蔡裕慶認為，台灣電巴市場還是不大，重點在海外市場，日本北九州3輛示範運行電動巴士已經在去年正式上路，今年預計還會出貨至北九州，未來有望擴展至東京、大阪等大都市。現在日本約6萬輛市區公車，電動巴士還在萌芽階段，商機相當大，希望1年半內能出貨100套電動巴士的三電系統。

美國政府去年8月16日正式簽署4,370億美元的降低通膨法案（IRA），其中，在未來10年內將提撥3,690億美元投入能源安全與氣候變遷，包含提供消費者購買電動車稅收抵免等激勵措施。蔡裕慶表示，IRA法案對電動車市場相當具備誘因，已經有美國企業參觀華德動能台中新廠，非常訝異華德動能電巴生產線達到世界最高等級，也非常有意願一起攜手進入美國市場，由於在保密及磋商階段，期待今年第2季會有好消息宣布。