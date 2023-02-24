大型科網類股走低，網易續挫6.2%，百度大跌3.2%，阿里巴巴跌2%，京東跌1.8%，騰訊跌1.4%，美團跌0.8%，小米跌0.6%。金融股表現疲弱，香港交易所跌0.9%，中國平安保險跌0.7%，工商銀行跌0.5%，匯豐控股、建設銀行以及招商銀行都跌0.2%左右，友邦保險跌0.1%。
汽車類股方面，吉利一度下跌超過3%，來到11.04港元並創去年11月以來新低。長汽跌2.4%，比亞迪跌0.8%，蔚來跌6%。不過，博弈族群逆勢走高，銀娛漲5.3%，澳博漲2%，永利漲1.6%，金沙漲0.7%。
在大型類股領跌下，港股24日再度疲弱，恆生指數開低後向下測試2萬點大關，目前在20,052.32點，跌299.03點或1.47%。國企指數在6,727.81點，也跌132.14點或1.93%。
大型科網類股走低，網易續挫6.2%，百度大跌3.2%，阿里巴巴跌2%，京東跌1.8%，騰訊跌1.4%，美團跌0.8%，小米跌0.6%。金融股表現疲弱，香港交易所跌0.9%，中國平安保險跌0.7%，工商銀行跌0.5%，匯豐控股、建設銀行以及招商銀行都跌0.2%左右，友邦保險跌0.1%。
汽車類股方面，吉利一度下跌超過3%，來到11.04港元並創去年11月以來新低。長汽跌2.4%，比亞迪跌0.8%，蔚來跌6%。不過，博弈族群逆勢走高，銀娛漲5.3%，澳博漲2%，永利漲1.6%，金沙漲0.7%。
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