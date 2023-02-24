新竹市府於23日晚間舉行首場空橋公聽會，會中也首次曝光空橋4期計畫，並說明第1期工程將跨越慈雲路4處社區，力拼於今年底發包開工。（新竹市政府提供／王惠慧新竹傳真）

新竹市長高虹安在選舉期間提出完成關埔全區空橋政見，在她上任後空橋進度也備受關注。市府於23日晚間舉行首場空橋公聽會，會中也首次曝光空橋4期計畫，將分年分期、循序推進，並說明第1期工程將跨越慈雲路四處社區，力拼今年底發包開工。

市府發言人施淑婷指出，關埔空橋本來就在都市計畫內，地方容積獎勵早已發放，前市府延宕多年未開工，引發地方民眾不滿，新市府上任後，積極協調空橋相關事務。23日晚間高虹安親自主持首場關埔空橋公聽會，邀請社區管委會、市議會以及住戶團體提供建議。

市府指出，關埔地區為竹科周邊門戶，車水馬龍、人口急遽攀升，空橋修建完畢後，可供行人交通需求，由於交通號誌之四向行人秒數能相對縮短，可增加空橋底下平面道路的車流通行時間，料能有效舒緩竹科周邊交通。

市府都發處指出，關埔區空橋生活圈，係導入歐美城市總合體（HOPSCA）規劃理念，配合園區周邊區域特色，加強立體化複合用途，達成都市空間集約利用，強化關埔區都市機能。

關埔區空橋生活圈計畫，規畫跨越銜接路段共12處，預計將分年分期、循序推進，也朝向爭取科管局補助款挹注，並透過相關獎勵、都市土地開發利得回饋、編列公務預算等，以多元方式興辦。

市府也說明，第1期計畫將跨接慈雲路、埔頂三路交叉口4處住商社區（竹科潤隆、Ur夢想市、東方明珠及豐邑文心匯），目前預算已到位，正檢討設計圖說，採人本無障礙環境建構，以今年底前順利發包開工為目標，加速辦理當中。

第2期計畫則預計將跨接慈雲路與埔頂二路、慈濟路與埔頂一至三路交叉口8處住商社區 (權峰、鴻川谷、迪卡儂、雲智匯、富春居、竹科悅揚、竹科潤隆、文心匯)，目前則依財政程序正確認財源。

而第3期及第4期計畫，則研擬跨接慈雲路與龍山西路、埔頂一路、埔頂路交叉口，配合鄰接民間建築基地及光埔二期自辦市地重劃案之實際施工進度，評估將採多元方式開闢。

昨晚公聽會中，當地居民也提出擴大立體人行系統寬度，增加連通廊道多元用途，增加橫跨慈雲路動線等建議，市府回應將視第一期空橋成效、市府預算、都市景觀等因素滾動研議。

此外，民眾也關心空橋結構、無障礙坡度、排水、防墜安全、增設電梯等議題，市府表示，將依規定，納入設計圖說一併檢討，後續將積極邀標，主動瞭解營建物價市場，調整招標策略，確保年底前工程順利發包。

市府指出，因慈雲路位處重要交通樞紐，施工前將再舉辦施工說明會，盡量降低對周圍路段之交通影響範圍程度，確保工程如期如質完成。此外，會中民眾也建議應加寬空橋寬度，工務處則強調，立體人行系統寬度尚在滾動研議，並無預設任何寬度，市府會盡力協調各項因素，請民眾放心。