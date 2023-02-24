台灣狗仔葛斯齊去年因抖出汪小菲和其他女子親密照一炮而紅，對此，張蘭在直播中稱葛斯齊是收了大S的錢才爆料，令葛斯齊一怒之下到台北警局報案，更曬出委託北京律師的律師函，要求張蘭7天內道歉否則不排除到當地提告。昨(23日)葛斯齊打卡人已經到了北京，準備提告張蘭，昨晚他更與大陸第一狗仔卓偉聚餐，稱對方「我的伯樂」。

葛斯齊去年底現身台北警局，對張蘭喊話表示：「我特別體貼您老人家，怕台北太遠您到不了，於是在北京也特別安排了律師。七天內，有證據就請提出，沒證據就公開道歉。我身段很軟、有台階我就會順著下，期盼您也一樣！」

葛斯齊昨抵達北京。（圖／翻攝自台灣最強跟拍攝影師小葛微博）

本月初葛斯齊出席新書發表會時，預告最近會飛北京一趟，正式對張蘭提告，久違踏進「敵人地盤」葛斯齊並不擔心被對方粉絲攻擊，有機會的話他會再約朋友吃飯見面，而他也認為汪小菲的部分事業還在台灣，遲早應該會再度來台灣，「去年9月他就應該來台處理了，但他沒有來，從此可以得知他是會晃點的人。」

葛斯齊發文。（圖／翻攝自台灣最強跟拍攝影師小葛微博）

昨葛斯齊發文宣布安全抵達北京，凌晨又曬出與卓偉合照，寫下：「卓偉小葛，種瓜得瓜， 您曾說天下狗仔四海一家。我的伯樂，許多年不見，懷念變成相見，許多的感動油然而生。並肩作戰的一切歷歷在目，彷彿只是昨日」，最後還開玩笑說：「說好了明天要幫我準備一碗酸辣X」，網友見此回：「小葛，不要再給這對母子留情面，有料盡爆」、「徒弟見師父」、「支持起訴維護自己的合法權益，誹謗造謠污衊的人在任何國家都不應該成為流量」、「伯樂啥時候重出江湖啊？」。

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