計程車窗連續遭打破 慣竊逃亡7年GG了

台北市1名逃亡7年的竊盜通緝犯，因為連續打破計程車窗竊取財物，遭警方鎖定，警方調閱上百支監視器經交叉比對，多次跟監埋伏蒐證，終於在22日晚間將他逮捕歸案。

警方表示，中正、萬華地區近日連續發生多起打破計程車車窗毀損侵入竊盜車內財物案，北市警方成立專案小組偵辦，以大數據分析犯罪態樣、手法及犯案地緣等，鎖定蔡姓慣竊涉嫌重大，蔡姓慣竊因案通緝流竄於北北基桃地區四處躲藏且肆意犯案，經專案小組多次跟監埋伏蒐證後，於22日下午19時許，一舉將蔡姓慣竊查獲到案，擴大清查發現蔡嫌在北市共犯12件竊盜計程車內財物案，得手現金5萬餘元。

蔡嫌於105年、106年間因竊盜案遭臺北、桃園地方檢察署通緝在案，蔡姓慣竊生性狡詐為規避警方查察身分，竟假冒親兄弟身分，將身分證件藏於身體私密處，專案小組調閱上百支監視影像追蹤比對，發現蔡嫌會變裝並製造斷點，經專案小組鎖定蔡嫌落腳處後將他查獲到案。