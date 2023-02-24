美國前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）去年8月訪問台灣之後，中共急遽對台升高軍事恫嚇，並且否認海峽中線的存在。國防大學中共軍事事務研究所教授馬振坤指出，春節迄今，共軍機艦在台灣周邊海空域活動頻率明顯下降，中共對台軍事手段仍屬「以軍事手段遏制台獨分裂反對外力干涉」之「遏制戰爭」階段，而非想要「以武力解決台灣問題實現兩岸統一」。

國策研究院今天舉辦「俄烏戰爭周年：兩岸與國際大變局」座談會。馬振坤說，在俄烏戰爭持續的一年裡中共對台軍事施壓強度上升，尤其是裴洛西訪問台灣之後，共軍對台灣周邊海空域侵擾行為也從主要集中在我方防空識別區西南海空域為主，擴大至台灣周邊24浬鄰接區外之海空域。共軍稱此為台海新常態，在此新常態下，共軍否認有海峽中線的存在。

馬振坤分析，春節迄今，共軍機艦在台灣周邊海空域活動頻率明顯下降，除了共艦仍持續維持4艘次左右在台灣周邊固定海域逗留外，共機侵擾我ADIZ和逾越海峽中線的架次明顯減少，對台軍事遏制行動強度下降。近期共軍機艦若出現較大規模侵擾台灣周邊海空域及越過海峽中線皆是針對美方政軍高層人士訪台的回應。

馬振昆指出，由中共近期對台政策可知，目前中共仍以推動兩岸融合促進和平統一作為主要指導原則，在此戰略指導下，中共對台軍事手段仍屬「以軍事手段遏制台獨分裂反對外力干涉」之「遏制戰爭」階段，而非想要「以武力解決台灣問題實現兩岸統一」。再以近日共軍僅針對美方政軍高層人士訪台時才會有較多數量機艦侵擾台灣周邊海空域視之，顯然共軍亦配合黨中央對台政策由強硬轉為緩和之戰略指導，降低對台軍事威懾行動之強度。

馬振坤認為，共軍對台軍事威懾強度趨緩可視為蔡英文總統在去年8月共軍圍台軍演時所

宣示我方「不會升高衝突，不會挑起爭端，會堅定的捍衛主權和國家安全，堅守民主自由的防線」的基本立場，以及國軍採取的「備戰不求戰、應戰不避戰」的應處原則，發揮了化解共軍挑釁之作用，達成了穩定台海情勢不使之更趨惡化的目標。北京當局也體認到對台進行強硬軍事威懾，不但無法達成其想要的目的，更會對兩岸人民共同福祗造成不可彌補之傷害，最終調整其對台政策，不再延續去年以軍事威懾為主的強硬政策，轉而採取願意恢復兩岸交流之溫和立場。

馬振坤強調，中共雖減緩對台軍事威懾行動強度，但並非其放棄對台採取軍事遏制，在無其它變數出現的前提下，台海情勢才能維持目前較前階段緩和的狀態。若有新的明顯逾越中共堅持之紅線的變數出現，台海情勢可能再度急轉直下，共軍對台軍事威懾行動強度必將較前階段更加激烈。