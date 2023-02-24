台北市立動物園攤商陷租約糾紛，園內非洲區的店舖二房東（委外廠商）因為資金週轉問題，向動物園申請提前一年解約，連帶影響與委外廠商簽約的7家攤商，除了收不到遭積欠的上千萬營業款外，更得在3月被動物園提前解約失業，對此廠商自救會24日與議員楊植斗一同舉行記者會，希望動物園可以寬容以待，將新合約期限延長至一年、免繳保證金以及保障228連假擺攤權益。北市教育局終身教育科長蔡曉青表示，合約部分將待與府內法務人員討論後提出方案，至於228擺攤服務已向攤商保證不會影響。

楊植斗表示，二房東因為要抽成，所以攤商都是先將營業額上繳給二房東，等扣完款再還給攤商，但二房東如今解約，欠攤商的錢尚未歸還，有店家被欠了四百多萬的款項，連員工的薪水都快付不出來。加上當初繳給二房東的保證金，也都還沒有下文，讓店家叫苦連天。

楊說，而且「二房東」在今年1月就出現租金遲繳給動物園的狀況，動物園卻沒有調查或預警，導致攤商受害，市府也應該負責。過去「柯」政猛於虎，前市長柯文哲上任時打五大弊案，很多商家因此不願意跟北市府簽約做生意，這次大家都在看，疫情過後動物園有生意的時候，市長蔣萬安可不可以做一個表率，用寬容的方式對待商家。

而自救會的倪小姐表示，他在非洲區經營墨西哥城以及媽媽廚房，會計師在2月時才發現去年12月及今年1月皆未收到二房東的款項，詢問才發現他們的帳戶被凍結，光倪小姐公司被積欠的金額就有425萬，7家攤商就有近2千萬欠款。

倪小姐說，這件事情發生時有跟動物園方討論，希望可以維持原合約，到明年2月28日再終止，但園方卻說，因委外廠商已經單方面解約，照合約只能營業到今年2月28日，若要有新的合約就必須要再討論，但同意之前還是要停止營業2至3個月，讓倪小姐大嘆「我的員工怎麼辦？」

因此自救會提出三個訴求，第一希望能夠按照原合約時限，新合約可以從半年延長到一年；再來希望不用再另繳保證金，因為繳給委外廠商的保證金已經要不回來；第三則是希望228連假的擺攤權益被保障。

蔡曉青表示，希望與7家廠商簽訂短期合約，可能會從3月1號起，今天也會跟府內法制人員討論，擬採攤商3月1號出具合作意向書，臨時延長合約，正式簽約再來補正，至於合約時限以及保證金部分，都需要跟法制人員討論過適法性後，才能有初步結論。

蔡也強調，委外廠商不是二房東，因為動物園是依照市有公用房地提供使用辦法，跟委外廠商簽訂雨林沙漠跟非洲區的房地使用契約，園方允許他們找協力廠商，另外委外廠商對動物園的欠款已陸續繳清，不過委外廠商跟7家攤商的合約並沒有提供給動物園，動物園也想了解內容，看能怎麼協助。

至於228的擺攤權益，動物園副園長朱孝芬表示，廠商經營不善，動物園也是最大的受害者，希望跟攤商站在同一個陣線來處理，228連假的延伸擺攤服務，只要廠商的合約還在，還是可以同意擺攤。