成功社區以「尋幽徑探古意－訪鱟村」計畫奪得年度金賞，成功村從綠化清整環境開始，去年營造的披薩窯，吸引了不少的人潮流量。（張茂雄攝）

澎湖縣111年計畫共有13個社區參與，以居民與環境的永續發展為出發，澎湖社區的多元面向，創造出了許多令人驚艷的成果。（張茂雄攝）

訪鱟村、撸魚栽、海廢藝術、豬舍咖啡、蚵殼再生永續、石滬抓魚、軍事坑道體驗等社區特色，在澎湖縣政府輔導社區辦理空間改造之後，成為發展觀光與保存傳統常民文化的重要據點，澎湖縣長陳光復24日上午在大禮堂迎來成果發表會，親自頒發社區規劃師授證證書與獎項，表彰社規師的努力和貢獻。

澎湖縣111年計畫共有13個社區參與，以居民與環境的永續發展為出發，改造完成13處的社區環境，內容涵蓋入口意象、環境改善、特色文化等項目。城鄉風貌空間改造在各社區居民的大力協助下，營造工作方能如期完成，成果展呈現出澎湖社區的多元面向，創造出了許多令人驚艷的成果，負責的建設處將持續推動空間改造計畫，提供專業的技術支持和咨詢服務。

陳光復表示，縣府透過城鄉風貌-社區規劃師輔導計畫，持續為本縣培訓具高度活力與熱情的空間專業者，攜手為澎湖風貌發展注入新活力，未來縣府亦將推動青創輔導計畫，讓澎湖從老至少能有更多的人與社區投入本計畫，在政府支持下朝產業創生方向前進，議長對於社區居民有貢獻之計畫亦非常肯定。

去年的社區營造競賽由成功社區以「尋幽徑探古意－訪鱟村」計畫奪得年度金賞，成功村自108年起參與青青社區營造計畫，連續4年以社區營造及創生為目標努力，從綠化清整環境開始，去年營造的披薩窯，吸引了不少的人潮流量，並利用本計劃持續擴大及充實場域。銀賞龍門社區、銅賞菜園社區以清除社區髒亂點為主要目標，結合可食地景概念，讓營造空間能有多功能的利用。

建設處長賴碧瑩表示，推動社區空間改造是為了打造城鄉亮點，讓社區成為人們生活中的重要場所，利用社區文化、歷史特色、藝術裝置等，為社區增添色彩，讓社區變為更有生氣及個性的地方，將是建設處未來努力的目標。