日前傳出總統蔡英文可能在今年5、6月循前總統李登輝模式，回到母校美國康乃爾大學演講。海基會前董事長洪奇昌表示，康乃爾大學是大學而非官方組織，他認為蔡去演講是可以理解的且是很有可能的，若真的發生，中美間必有事先溝通過，不致於讓美間的政治風險提升到不可預測的程度。

洪奇昌為民進黨創黨18人工作小組成員，曾任第一至第六屆立委、前國民大會代表、海基會董事長。並曾長期擔任新潮流系總召集人，為新潮流系創始元老之一，2016年3月底被新潮流系除名，現任台灣產經建研社理事長。

洪奇昌今（24）日接受香港媒體《中評社》訪問，針對蔡英文卸任前，今年5、6月間可能循「李登輝模式」赴美國母校康乃爾大學演講的消息，洪認為，如果發生這個事情可以理解，畢竟康乃爾大學不在華府地區，康乃爾大學是學校不是官方，蔡去演講北京應能理解，這並非政治上的挑釁。

對此，洪奇昌強調，如果蔡英文這樣做，必然是在中美有默契且有溝通過的情況下；蔡在卸任前回美國母校康乃爾演講，的確有這個可能性存在，但並不致於讓美中之間的政治風險提升到不可預測。