台南市中西區、安平區停車不易，許多車主都有繞了好幾圈卻找不到停車位的不愉快經驗。市府引進的智慧停車柱從明天起將再擴大啟用中西區、安平區合計231席智慧停車格，除能便利使用電子票證當場繳交停車費，還能在「台南好停」APP提供即時停車格位資訊，節省民眾尋找停車位的時間。

交通局表示，台南市於2018年率全台之先採用促參BOT方式建置第一期「智慧路邊停車計費系統」，並導入IoT感測科技與新式管理模式後，因成效廣受民眾肯定，並獲得財政部第18屆金擘獎政府機關特優獎，市府乃接續推動第二期智慧路邊停車BOT案。

交通局說，第二期智慧路邊停車計費系統推動至今，將於2月25日起再新增啟用第三階段的231席智慧停車格，並建置於停車熱區的中西區南寧街、五妃街、忠義路、南門路、永福路、和意路，以及安平區慶平路、文平路段，與前2階段合計已完成建置1200席智慧停車格，預計今年4月底前將陸續完成2000席。

此外，第二代的智慧停車柱，更結合電動車充電、環境監測與資訊看板等升級服務。交通局長王銘德表示，第二期首創的智慧充電停車柱，在不影響非電車的停車權益下，目前已於全市提供14席，分別建置在安平區府前路外停車場、北區公園南路、中西區建業街、歸仁停五停車場及停八停車場等處，讓電動車在停車時也能滿足充電需求，未來還將持續尋找合適位置，擴展服務範圍。

交通局認為，智慧路邊停車計費系統自2019年4月啟用後，已讓全市建有智慧停車柱的路段，平均周轉率成長22.6％，且自2022年1月20日起實施半小時計費，減輕民眾負擔，透過連續2年上千份的滿意度調查，獲高達90％的滿意正面評價，市民普遍肯定智慧停車柱的操作簡便、繳費多元、即時資訊等服務。

市長黃偉哲強調，台南市停車熱區因受道路空間侷限，可增加的路邊停車格位有限，加上私人車輛持續增加，如何在時間上進一步提高周轉率增加停車供給，一直是任內重要任務，智慧交通也是市府宜居城市政策重點發展面向。