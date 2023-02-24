有的人遇到困難時，會選擇逃避不敢去面對挑戰，而有的人則會積極面對打破僵局，《靈匣網》運勢專欄分享即使被受限，依然能突破困境讓自己成功的生肖依序是，生肖鼠、生肖馬、生肖虎、生肖雞、生肖兔，其中第1名的生肖鼠頭腦聰明，願意接觸新的事物，所以也容易爭取到機會，甚至會利用人脈來讓自己成功。

▍第五名：生肖兔

生肖兔受個性所限制，也沒有十足的衝勁，但勝在頭腦聰明靈活，只要有人指點、找對方向就能激發出驚人能量，很多人說他們安於現狀，但若內心真有所期待，是很容易打破以往限制，開闢人生新階段。

▍第四名：生肖雞

生肖雞雖做事能力強，但易受別人安排，或被別人的意見左右，讓自己的選擇走向岔路，只需再堅定一些，擺脫別人的意見束縛，並打破侷限，重新建立人生格局並不是難事。

▍第三名：生肖虎

生肖虎做事能力強，但容易受個性所限制，也因此吃了不少苦，但他們會隨著經驗增加和企圖心增強，會清楚知道該堅持什麼，只要能放下心中過往的執念，把智慧和頭腦都用在開拓未來，就能打破命運束縛，贏得更好的人生。

▍第二名：生肖馬

生肖馬做事也一板一眼的性格，在旁人看起來很難突破人生侷限，但在30歲後能夠鹹魚翻身，能放下過往的執著，並把心思都放在開拓人生道路上，有機會闖出自己的一片天。

▍第一名：生肖鼠

生肖鼠頭腦精明，很難被固定的條件限制，本身也不排斥接觸新事物，因此很容易爭取到機會，且他們的能力並不弱，知道利用人脈來把握機會，所以做事成功機率高，人生也容易有所突破。