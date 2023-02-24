法新社報導，美國與南韓在聯合聲明中表示：「鑑於朝鮮民主主義人民共和國（DPRK，北韓正式國名）近來激進的核政策及核能力方面的進展，（桌上推演）情境著重於朝鮮民主主義人民共和國使用核武的可能性上。」

聲明指出，美國和南韓代表團「討論的重點放在維護朝鮮半島和平與穩定的聯盟嚇阻力上，以及因應朝鮮民主主義人民共和國使用核武的可能選項」。

「雙方申明，聯盟已準備好要回應朝鮮民主主義人民共和國的核子威脅。」

由軍事國防官員及南韓外交部、美國國務院人員組成的代表團是在22日進行沙盤推演，美日韓3國同一天另在日本海舉行軍演。

南韓國防部在聲明中表示，這些演練舉行的重點在於「分享彈道飛彈目標資訊，並掌握偵測、追蹤及攔截程序」。

美韓代表團今天訪問喬治亞州一座潛艦基地。參訪過程中，一位美國海軍高階官員「解釋了俄亥俄級核動力彈道飛彈潛艦（SSBN）的任務，並強調美國運作的核動力彈道飛彈潛艦部隊是美國向盟國提供延伸嚇阻（extended deterrence）的關鍵手段」。

平壤當局去年宣布北韓的擁核地位「不可逆轉」，並執行包括近日多次發射飛彈等一連串國際禁止的武器測試後，美國試圖向南韓保證美方所謂的延伸嚇阻承諾。

北韓官媒報導，北韓23日試射4枚戰略巡弋飛彈落入大海，還說這次演練展現了平壤當局「核子作戰部隊」的衝突戰備。