近期蛋價上漲，更有民眾曬出「蛋架空空」的畫面，抱怨買不到蛋，而男星炎亞綸先是在眾多臉書粉專留言區下方反擊「缺蛋言論」，一時在網上掀起兩極爭議，而他也在昨(23)日深夜曬出道歉文，試圖止息風波。豈料，有網友曬出他10年前的言論，直呼：「炎亞綸怎前後差那麼多？」再度引爆話題。

近期台灣蛋價飆升，回到去年7月歷史新高，在網上掀起一陣抱怨聲浪，對此，炎亞綸則在各個社群粉絲團底下回應網友問題指出：「全世界都缺蛋，但我們的生活大致上是真的穩定的了。就是這樣而已」、「怎麼不拍自己的存摺然後說，全台灣都沒錢」、「我每天都吃至少一顆蛋，我是吃一個幻覺嗎。」豈料，卻引發網友抨擊，而他也在昨日曬出長文致歉。

不過，雖然有部分網友在該篇貼文底下留言力挺，卻也有人不買帳炎亞綸的說法，挖出他10年前的臉書貼文，於PTT版上以「炎亞綸怎前後差那麼多？」圍題發文，指出：「這10年我們炎P經歷了什麼，怎改變那麼大？」而從版上可見，炎亞綸過往的貼文寫下：「什麼都漲，最好大家吃得消，真的無話可說，業者也不得不漲，那問題到底在哪裡 ？」、「大家以後都可以轉行當model了，因為吃不起東西，喝不起牛奶，都成紙片人，走秀都會很有感覺了。」對比近期的發言，讓網友疑惑他改變甚多。

網友在PTT版上曬出炎亞綸10年前的貼文。(圖／翻攝自PTT)

對此貼文，在網路上引發兩極爭議，有人笑說：「現在萬物大漲，到是不叫了」、「腦袋換了吧，真的雙標」、「全世界都缺蛋，不知道他在想什麼」。但也有支持者認為：「心疼炎亞綸，任何人都無需為了說出事實而道歉」、「原本說的就沒錯呀，只能說是某些人不去瞭解細節，而被一些加油添醋的人洗腦」、「每個人都有表達自己的意見的權利。」一時爭論不休。