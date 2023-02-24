這項合約，將在24日上午11時，由富邦人壽董事長蔡明興與國揚集團創辦人侯西峰正式簽定，高雄市長陳其邁應邀見證。

據指出，目前興建中的富邦人壽高雄龍華國小地上權建物，其中，規劃的商場，已在農曆年前正式與國揚集團旗下的漢神百貨簽約，由漢神百貨承租地下3樓到9樓，開設漢神百貨在高雄的第三個營業據點。

漢神百貨在高雄的第一個據點是成功路本館，2022年營收127億元，第二個據點位於農16特區的漢神巨蛋，2022年營收1143億元，二者的年營業額共達270億元，是高雄百貨業的霸主。

市場人士說，富邦龍華國小地上權商場距離漢神巨蛋大約1,800公尺，漢神反覆推敲之後，下定決心承租富邦龍華國小地上權商場，開設面積是漢神巨蛋2倍的新百貨，應與「拒外分食」與「商圈競爭」的策略有關。

所謂的「拒外分食」是指，如果漢神不卡位，未來在其它百貨業者進駐之後，將分食漢神巨蛋的商機，至於「商圈競爭」，則是藉由結合漢來美食特色店，與該商圈內、距離只有350 公尺的義享天地百貨，展開近身肉博戰。

富邦龍華國小案最早成功出租的是水族館，在2020年12月3日，由三地集團旗下的南仁湖育樂公司簽約，取得經營權。

南仁湖總經理何曉光24日表示，南仁湖目前在台灣有屏東海生館、台中海洋館，如果富邦如預定期程，在2026年完工，「高雄海洋館」將在2027年開始營業，屆時，將成為高雄，也是台灣第一個都會型海洋館，如同日本晴空塔的海洋館一樣，成為城市指標。

據了解，南仁湖向富邦承租的龍華國小地上權建物，位於大順路與博愛路口建物的8到11樓，面積約1萬平方公尺（約3,025坪）。

位於高雄農16特區的龍華國小舊址地上權案，得標的富邦人壽已在2022年3月23日動工，將投資375億元，興建商場、辦公、旅館、健身中心、水族館及物流等複合型商辦大樓，該案是由高雄財政局辦理設定地上權招商，2018年3月7日開標，由富邦人壽以權利金78億780萬元得標，取得基地70年地上權。