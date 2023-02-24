依照股價波動高低分成「攻擊型」、「標準型」以及「低波動型」適合不同風險屬性的投資人。

法人表示，「攻擊型」高配息ETF包含富邦特選高股息30（00900）、群益台灣精選高息（00919）、大華優利高填息30（00918），選股邏輯導致股價波動較顯著，比較適合有在關注行情的投資人。

「標準型」的高配息ETF則有元大高股息（0056）、富邦臺灣優質高息（00730）、凱基優選高股息30（00915）、國泰永續高股息（00878）、永豐優息存股（00907），由於選股邏輯較重視配息水準，其中0056為成立最久的高股息ETF，選股邏輯重視未來股息率預估最高者，過去10多年提供投資人高配息且都順利填息，就是標準的高股息ETF，在去年底，元大投信將成分股檔數增加到50檔後，可望降低單一個股的影響性。

「低波動型」的高股息ETF則包含元大台灣高息低波（00713）、FH富時高息低波（00731），選股邏輯追求投資組合低波動，看名字就可以分辨，適合對風險控管更加要求的投資人。

以季配息的00713為例，除了在2020、2021年分別上漲14.6％、31.8％，為高股息ETF績效王，2022年也僅下跌7.7％，大幅小於加權股價指數的下跌22.4％且近兩次季配息平均年化配息率7.4％，是小資族最近熱門的定期定額對象。