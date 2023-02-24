台北市軍人公墓原有葬厝容量已趨飽和，故近年持續規畫擴充壁葬設施，為了滿足榮民(眷)葬厝需求，壁葬擴建工程使用執照20日核准啟用，兵役局即日起通知候厝家屬進行安厝作業。

全國現有軍人公墓計有16座，納骨櫃位約21萬餘位，提供符合資格亡故之現役軍人、榮民及其配偶使用。其中，台北市軍人公墓因環境清幽、交通便利且管理良善，全國各地軍人及其配偶葬厝多以此處為優先選擇，因此，北市忠靈堂櫃位已於2019年12月滿櫃，自2006年起陸續興建樹葬區、埋藏區及壁葬區，惟依據實際用狀況推估除樹葬區外，所有葬厝(櫃、穴)3萬8442位於2021年用盡，故於2020年編列預算辦理壁葬擴充工程增加6460櫃位。

兵役局局長李治安表示，台北市照顧榮民榮眷一直以來不遺餘力，秉持服務軍人、照顧遺族及提供優質葬厝服務。

兵役局表示，考量施工期程為避免民眾久候，家屬前來登記時均已告知預定工期，如不能或不願等候者並轉介至其他縣市軍人公墓安厝，同時推廣樹葬供民眾參考選擇。20日使用執照已核發，目前已依登記候位順序，陸續通知民眾安排入厝，並加速相關安厝申請作業，請家屬放心。