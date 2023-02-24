高雄市政府與「日本大阪府建築士事務所協會」簽署MOU合作意向書已10年，目的在於推動淨零建築的夥伴關係，並以2年作為一個階段；但因疫情關係，近3年日方無法來台續約，因此在疫情趨緩的當今，24日日本大阪府建築士事務所協會特意來台續約合作意向書，也將此次續約的意向書目標放在淨零建築與高雄厝上。

高雄市的淨零政策以產業轉型、創造就業機會、交通建設、解決空氣汙染為4大優先施政方向，簽署內容包含聯合國永續發展目標(SDGs)，包括高雄厝、太陽光電、智慧建築、立體綠化、綠建築設計、綠色營建、全齡化通用建築、營建與防災技術、社區公共安全技術、永續發展目標SDGs、淨零建築等各項創新技術的交流，借鏡大阪零碳建築與智慧建築經驗。

雖疫情嚴峻，但高雄厝持續推動，如今高雄厝已推動至4.0，日本大阪府建築士事務所協會也因COVID-19疫情減緩，睽違3年再度來台，但疫情期間仍以視訊方式維持一項合作。樋上雅博昨日由市府人員帶領下參觀駁二、輕軌、高流等景點，大讚高雄市的淨零政策實施相當良好，也順便感謝高雄市在疫情嚴峻時刻對日本伸出的援手。

高雄副市長林欽榮表示，淨零政策與高雄的產業界息息相關，更呼應2050淨零轉型重點，這一次合作意向書擴大由高雄市建築師公會、高雄市不動產開發商業同業公會、高雄市大高雄不動產開發商業同業公會、高雄市景觀工程商業同業公會與日本大阪府建築士事務所協會共六方共同簽署，簽署內容包含聯合國永續發展目標(SDGs)

林欽榮提及，包括高雄厝、太陽光電、智慧建築、立體綠化、綠建築設計、綠色營建、全齡化通用建築、營建與防災技術、社區公共安全技術、永續發展目標SDGs、淨零建築等各項創新技術的交流，都借鏡大阪零碳建築與智慧建築經驗，高雄市與產業界將齊心打造高雄市淨零建築實驗場域的規畫、設計方案與審查制度等機制，朝向淨零或負碳、永續環境效益提升與實踐。

高雄市工務局表示，在COVID 19疫情影響下，未來高雄厝計畫也持續精進，思考後疫情時代防疫健康建築概念，導入健康IAQ（Indoor Air Quality 室內空氣品質）加強建築物自然通風環境、太陽光電創能、立體綠化節能的能源轉型、綠建築生活型態轉型等策略，並強化居住安全；若危老建築物重建後設置高雄厝綠能設施，可享重建優惠，提升高雄市民居住生活品質，同時更安全更便利。