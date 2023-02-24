228連假將屆，為防範噪音車及取締危駕，清水警分局今日起將強力佈署。（警方提供／陳淑娥台中傳真）

228連假即將到來，清水警方加強取締噪音車輛，將自24日晚間11時起至28日止，從國道4號交流道連接清水區中華路、臨港路、港埠路、台61線西濱快速道路清水、梧棲區南北向各匝道及中清路等，於進入轄區聯外道路沿線多處設置警網，發現噪音改裝車進即進行通報及蒐證等區域聯防專案性取締勤務。

清水警分局指出，春節期間接獲民眾反映噪音車輛影響安寧，經調閱監視器追蹤車號，將4部疑似違規競速車輛依道路交通管理處罰條例第43條危險駕駛舉發及依刑法第185條公共危險罪通知車主到案說明後函送。

此外，也將9輛多次參與車聚噪音車輛，通報環保、監理單位針對噪音及改裝違規協助辦理檢驗，更發勸導書予車主，以強力的執法作為及柔性的勸導約制雙管齊下，以嚇阻轄區改裝車輛競速歪風，就是要給民眾安寧的居住環境。

由於228連假將屆，面對噪音改裝車問題，警方不敢掉以輕心，將自今起至下周二(24至28日)晚間11時起，從國道4號交流道連接清水區中華路、臨港路、港埠路、台61線西濱快速道路清水、梧棲區南北向各匝道及中清路、台灣大道、向上路等東西向平面道路，於進入轄區聯外道路沿線多處設置警網，以交叉巡邏守望方式，發現噪音改裝車進入本轄即進行通報及蒐證等區域聯防專案性取締勤務。

另外，於轄區重點路段編排機動測速照相點、機動快打巡邏警力實施防制危險駕車、取締酒駕等專案性勤務，特別的是，清水警方發揮警民合作關係，協請轄內居民協助通報及記錄噪音改裝車相關資料，務必將道路還於用路人，讓居民得以安寧。

清水警方表示，將加強執行取締及防制競速、危險駕車及噪音改裝車等勤務作為，發現噪音車車遊將隨行蒐證，如有違規或違法事，將依據《道路交通管理處罰條例》，改裝車輛除可責令改正，還可罰鍰並沒入高音量喇叭或噪音器物；在道路上競駛、競技等情況，最重可開罰9 萬元，並當場禁止其駕駛及吊銷駕照；而競速危險駕駛事證明確者，也觸犯刑法公共危險之罪嫌；疑似噪音車亦將通報主管機關環境保護局進行檢驗。

清水警分局長周俊銘表示，分局自本周五起，將加強規畫聯外道路及轄內巡邏警力佈署，針對競速等違規車輛發動線上攔查及透過沿線佈點蒐證方式追查，對於違規車主進行嚴格取締裁罰或移送法辦，決不寛貸。

警方也將發勸導書予車主，以強力的執法作為及柔性的勸導約制雙管齊下，以維護用路人安全。周俊銘呼籲各用路人遵守交通法規，勿有違規(法)情事，避免荷包失血、害人害己，得不償失。