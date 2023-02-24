從去年底到今年初，大陸官方陸續出台一系列「救房市」政策，而展望今年大陸房產業，中國首席經濟學家論壇理事長，植信投資首席經濟學家連平呼籲，除金融政策持續放寬，在具體作法上或許可以再適當降低首付比例、調降房貸利率，甚至增加首套房購買者的公積金貸款額度，讓整個產業信心逐步回復。

連平接受大陸「觀察者網」專訪時指出，從2021年9月之後，相關政策就開始向寬鬆方向進行調整。效果體現在兩個方面，一是房企獲得的金融支持力度明顯增大，二是在「保交樓」問題的處理上及時採取了一系列措施，使得市場逐步穩定下來。

連平認為，下一步市場可能要解決的問題，一方面是金融要進一步寬鬆，進一步有針對性地支持房地產市場、房企和房地產行業；另一方面，要想房地產市場真正出現好轉，銷售要能跟上去。

他表示，對於房企來說，貨幣資金的流動性來源主要是三方面，第一是銷售，第二是銀行貸款，第三是包括自籌資金和發股票等在內的其它融資，目前這一塊的融資難度相對較大。

首先，對於當下的房地產行業來說，房企想要徹底改變現狀，就要把房賣出去。只有把房子賣出去，錢才能收回來，資產負債狀況改善了，盈利、收入情況好了，銀行才願意給這些房企貸款。其次是房企負債的接續和權益的補充。「負債接續」是對房企負債進行展期延續，防止資金鏈崩斷；而「權益補充」是指資本的補充，房企的資本充足率要滿足監管的要求。

談及提振房市的具體政策作法，連平建議，從釋放需求角度來說，可以再適當降低首付比例，一些城市首付已經從三成降到了兩成，從兩成再往下降現在也在考慮中，尤其是在某些市場需求比較低迷的城市，可以嘗試更低的首付。房貸利率也可以進一步調降，但下調空間比較有限。

此外，連平呼籲可以增加首套房購買者的公積金貸款額度。他稱，從支援房企的角度來說，可以增加開發貸的支援力度。目前開發貸在銀行信貸中所占的比重約為6％，相對較低，此前比較高的時候占比達到7.5％，所以可以將開發貸比重上調0.5％，就可多好幾兆人民幣。開發貸增量大，對房企的支援力度就會明顯增加。