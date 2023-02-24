立委林為洲（中）24日召開「貪圖千億暴利，立院淪菸商棋盤」記者會，針對日前國健署預告「指定菸品健康風險評估審查辦法」之預告期僅七天一事，痛批違反法規命令，縮短預告天數未載明理由，並閃避國會監督，要求至少滿足60天預告期。（季志翔攝）

「菸害防制法」修正案今年1月三讀通過，待行政院訂定實施日期。為配合新法上路，國民健康署預告「指定菸品健康健康風險評估審查辦法」，預告期由60天縮短為7天，遭立委林為洲質疑是違反法規命令、閃避國會監督。國健署長吳昭軍回應，為盡速解決市面上的亂象才會縮短預告時程，並否認逃避監督，直球回應「大家想太多！」

菸害防制法修正案今年1月12日經立院三讀通過，2月15日由總統府公布，實施日期由行政院訂定。國健署今舉辦「青春無一ㄢ，菸害防制法全面升級」記者會，吳昭軍說明，新法上路後將全面禁止電子煙、嚴管加熱菸、指定菸品須通過健康風險評估審查才能合法販售，且必要載具及元件不可廣告或販售給20歲以下民眾。

吳昭軍指出，菸防法自96年實施，當時對於很多新型菸品沒有周全規範，因此無法可管，新型菸品對青少年危害日益嚴峻、市面亂象無法解決。為配合行政院發布菸害防制法實施日期，國健署有8個子法需要公告，將預告期縮短為7天，目的是為了及早處理亂象，請社會大眾諒解。

對於林為洲批評國健署縮短預告期是「閃避國會監督」，吳昭軍說「大家想太多！」為了保護國人健康，也要讓法律盡快實行，才會將預告期從60天縮短為7天，希望法律越早實施越好。

「指定菸品健康健康風險評估審查辦法」已於22日預告期滿，吳昭軍感謝民團、拒菸團體、律師團體提供相關意見，今天就會召開專家會議，由專家提出審查意見，之後國健署會彙整相關意見，預計3月初內部討論後送請部長核定。

新法上路後，禁菸年齡將上調至20歲，大專院校亦列入禁菸場所。國健署持續與教育部合作推動校園菸害防制工作，結合Yahoo入口網站建置「別碰電子煙」主題專區，並透過年輕族群慣用的Line、Dcard、Instagram等網路社群媒體平台，號召中國文化大學、國立中正大學及國立臺北大學等3組學生團體，以「便利貼拼貼」、「GPS跑畫」與「黑板畫」等集體創作形式，傳遞拒絕電子煙害的健康主張與正確知識。

第二階段校園活動將於3月1日起透過校園學生領軍，串聯超過100名高中職與大專校院學生，持續加入響應並於IG社群平台標註（tag）@novape.event帳號進行遊戲測驗，分享如「我愛大口吸拉麵，不吸電子煙」的創作主張，揪好友加入主題標籤（hashtag）＃別碰電子煙，用行動支持拒菸（煙）的決心。

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