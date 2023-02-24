北市萬華區華江里靠近和平西路三段一帶，屬於邊陲暗帶，長年因地形關係不繁榮且昏暗。日前北市燈會結束後，該條騎樓燈卻突然被切斷，由於過去曾發生小女孩在暗夜中遭陌生人拖入黑影「上下其手」，如今燈光又被熄滅，不僅容易發生危險，更會影響地方經濟發展，在地居民希望北市府能多加重視。

「還給華江里一盞燈」北市萬華區華江里里長洪佳君昨（23）日晚間在臉書發文表示，台北燈會風光落幕，華江里的騎樓的燈光也熄滅了，日前騎樓燈突然全部都黯淡下來，里辦聯繫公燈處，得到的回覆是「原本的『騎樓燈』是私接路燈電源，燈具非官方所有，依法斷電」。而這一斷，讓在地居民感受到「近年最久沒有燈光的天數」，因為這些騎樓燈已經照射他們行走的道路20餘年。

洪佳君指出，至於為何是私接燈以及燈具是誰無償提供，目前並不清楚，但可能和過去里辦因應對策有關，「雖然是私接，但是是公用」、「根據我國相關法規，騎樓屬於人行道的範疇，人們無償供公共通行使用，沒道理人行道有照明設備，騎樓卻沒有，然後民間自己裝的燈被視為非法的，執法了以後，應該給人民的公用路燈，卻沒有下文」。

一盞燈有多重要？在一條暗巷中，沒有燈，那就可能會成為「治安的死角」。洪佳君透露，根據住戶所說，附近住宅過往曾經因為公用樓梯間無燈，而發生小女孩被陌生人拖入黑影中上下其手，造成孩子一輩子的陰影，但加裝了公用燈以後，就沒再發生過．「一盞騎樓燈，不只是發出光芒，他同時也象徵的安全、保障，平安回家的路」。

洪佳君指出，這條騎樓往來者眾多，尤其華江里住著許多高齡者，晚上走路，佇著拐杖看不到路，推輪椅在漆黑的騎樓走，也會發生危險。同時，這條騎樓從過去就是燈火通明的美食街，附近還有龍山寺，吸引外地的遊客前來消費，如今缺少了騎樓燈光，對地方經濟發展也不利．因此向台北市政府陳情，希望能加裝符合騎樓需求的路燈，還給在地居民一盞明亮的燈，一條安全的路。