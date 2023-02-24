台中市政府數位治理局全力整合賽事與各局處資訊，在市府官網首頁建置「2023世界棒球經典賽在台中」網站專區，今天正式上線。（市府提供／張亦惠台中傳真）

2023世界棒球經典賽（WBC）熱身賽將於3月5日在台中洲際棒球場開打，分組預賽隨即於3月8日至12日盛大登場，為讓民眾快速了解賽事相關訊息，台中市政府數位治理局全力整合賽事與各局處資訊，在市府官網首頁建置「2023世界棒球經典賽在台中」網站專區，今天正式上線，各項資訊一應俱全。

台中市政府數位治理局長林谷隆表示，WBC世界棒球經典賽睽違10年再次於台中舉辦，市府各局處已經齊心齊力投入籌辦及宣傳。為讓棒球迷及民眾快速掌握經典賽各項賽程及資訊，數位局特別建置「2023世界棒球經典賽在台中」網站專區，一進到專區首頁就可清楚瀏覽每日賽程及當日天氣，比賽期間也會即時更新各場次比賽成績，以及賽事相關新聞發佈與公告。

數位局指出，WBC專區提供了最新消息（參賽球隊、賽事訊息及新聞）、售票資訊（熱身賽及A組預賽售票）、活動花絮（精彩影音及活動寫真）、食宿遊購（主題美食、優質住宿、遊程推薦、台中特產、伴手好禮、特約商店）、主辦城市介紹、洲際棒球場介紹及交通停車資訊等單元內容，歡迎球迷朋友們多加利用專區各項資訊。

林谷隆進一步表示，「2023世界棒球經典賽在台中」A組賽程將於3月8日至12日在台中市洲際棒球場開打，中華隊官辦熱身賽也將在3月5日至6日晚間7時分別與中信兄弟、富邦悍將進行比賽，邀請全國市民朋友屆時踴躍齊聚台中，共同營造主場優勢，一起為中華隊應援。

數位局補充，「2023世界棒球經典賽在台中」專區今天正式上線，包括周遭交通管制、停車與接駁資訊、入場須知及散場後交通接駁、專屬賽事的住宿餐飲優惠及相關宣傳影片等資訊，提供民眾一站式即時上網查閱服務，歡迎民眾多加利用，更多詳情請至市府官網「2023世界棒球經典賽在台中」專區查詢。