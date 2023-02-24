陳琬惠秀出一張2013年12月16日的對話截圖，質疑這就是陳宗彥向業者報告喬事進度的證明。（陳琬惠提供）

前行政院發言人陳宗彥遭爆11年前任職台南市政府官員時，長期接受性招待涉貪，監院昨日申請自動調查，上周踢爆此事的民眾黨立委陳琬惠24日再秀出陳宗彥喬事對話新事證；對於法務部長蔡清祥稱陳宗彥案將與立委「直球對決」，陳琬惠痛斥此態度輕挑、傲慢，要求好好偵辦，「管你曲球、蝴蝶球都好，重點是要打擊出去。」

今日是新任閣揆陳建仁首度站上備詢台，在野立委放話將集火砲打陳宗彥案，蔡清祥昨日強調「無論立委質詢如何夾殺都會直球對決」。稍早陳建仁受訪時也說，此事件當事人已對外說明過，他尊重司法調查程序和監委職權。陳琬惠原先想在質詢時秀出新事證，要求蔡清祥好好偵辦，但礙於時間關係作罷。

陳琬惠會後指出，上周陳宗彥案爆發後，對方旋即辭職，期間法務部成立專案小組、地檢署重啟調查，她想趁著總質詢機會，將手頭資料提供給法務部參考，隨後出示兩張圖片，其一是2013年8月24日，時任台南市民政局長陳宗彥參與市立棒球場所舉辦的親子日，而檢調譯文也有相關通聯紀錄，她質疑陳與業者就是約在這裡喬事情。

陳琬惠指出，外界一直在懷疑陳宗彥與色情業者王孝瑋之間是否有對價關係，她想以一張2013年12月16日的對話截圖說明，內容是王孝瑋曾請求協助處理視聽歌唱場所變更使用工程，陳宗彥當時指出「今早剛出使管，已請經發加速，後續消防也會追」，不到2小時又回覆「經發已處理好」。

陳琬惠表示，此截圖正是陳宗彥向業者報告喬事進度的證明，顯見陳宗彥跨局處喬事有效率又十分迅速，使經發局一小時即處理完畢，她會將資料提供給法務部參考。她批評，陳宗彥上周澄清時一再強調沒被檢調約談，但此案事證明確，難道檢調是在放水嗎？呼籲法務部除了利用當時事證外，還要找尋相關人證，重拾人民司法信心。

至於蔡清祥說要與立委「直球對決」，陳琬惠痛斥此態度輕挑、傲慢，質疑蔡清祥到底是要跟誰直球對決，強調她是代表民意，將問題提出來，也想趁質詢機會提醒對方，如果法務部有在偵辦，那就好好辦，「管你直球、曲球、蝴蝶球都好，重點是要打擊出去。」