高雄港為台灣第一大國際商港，為提升高雄港競爭力、穩固貨櫃樞紐港地位，也滿足大型船舶進港作業需求，高雄港務分公司與長榮海運簽約承租第七貨櫃中心，並將分兩階段啟動營運，第一階段將在5月1日正式營運。

「高雄港洲際貨櫃中心第二期工程計畫」中第七貨櫃中心分為兩期、共12標工程，其中4標已完工，其他工程陸續進行中，截至今年年1月整體工程進度72.97％，超前2.02％。

港務公司指出，第七貨櫃中心具5座水深18公尺的新式深水碼頭，碼頭總長度達2,415公尺，縱深700公尺，櫃場腹地149公頃，其中第一期S5至S3B碼頭及部分後線場地已在去年交付供長榮海運公司進行機具搬遷及系統建置等營運前準備，並將在5月1日正式營運；第二期S3A至S1碼頭及後線場地則預計於今年年6月交付，預計在明年五月啟動營運。

港務公司指出，長榮海運順應船舶大型化的趨勢持續對船隊汰舊換新，已開始營運2萬TEU級超大型貨櫃輪，並為第七貨櫃中心購置19部遠端操控橋式機及56部自動化門式機。第一期11部橋式起重機與22部門式機已於今年1月9日全數上岸，第二期8部橋式起重機及34部門式機，預計於今年12月至明年1月陸續運抵第七貨櫃中心。

高雄港位處亞洲航運樞紐地帶，其貨櫃裝卸量占全台近7成，而世界排名第六的長榮海運貨櫃裝卸量更逾高雄港總量的3成，為高雄港最大貨櫃航商。

港務公司表示，長榮海運從1986年起開始在高雄港經營專用貨櫃碼頭，目前承租79~81及115~117號共6座碼頭，2022年貨櫃裝卸作業量逾300萬TEU。期盼未來第七貨櫃中心啟動營運後，將奠基高雄港母港地位，再創成長高峰。