華新從去年第四季起，以反映鎳、廢不銹鋼及鉬鐵等原材料成本上漲為由，連續五個月調漲不銹鋼內外銷報價。英國倫敦金屬交易中心（LME）1月銅及鎳現貨及期貨價止跌彈升，銅價漲破9,000美元、鎳價漲回2.8萬美元以上，2月銅價及鎳價又回跌，23日LME鎳現貨收盤價25,176美元、大跌1,043美元；3個月期貨收盤價25,387美元、大跌1,044美元，使得華新3月不銹鋼盤價格外受各方矚目。

華新趕在二二八連續假期間前，公布3月不銹鋼內外銷盤價。華新表示，全球性通膨壓力趨緩，疫後經濟動能逐步恢復，終端需求將逐漸回溫。但因近期主要原物料價格仍居高位，鋼廠整體生產成本維持高檔，為維持客戶接單能力，華新將自行吸收部份成本。

華新表示，300系、200系與400系不銹鋼盤價平盤。316系不銹鋼因鉬鐵價格仍在高點，將採各別議價，以滿足客戶需求。