承德科技大功率動力電池檢測系統，獲全球指標電動車廠採用，成功擠身國際級電動車供應鏈。

承德科技創立近40年，長期研發各種高精度電芯、電池模組與電池組檢測設備，是國內電池檢測設備指標性廠商，產品除銷售至兩岸及日韓各大電池廠外，並獲美國、歐洲及日本主要車廠導入。

因應電動車的強勁需求，承德近年開發的節能型動力電池組測試設備(PBT-2000系列)，具備95%以上能量回收效率，且充放電轉換時間低於2ms，可完美模擬電動車電池組使用情境，驗證電池操作性能，已獲電動車廠指標廠商採用，品質性能不輸給國際品牌。

承德科技表示，從2017年開始，某指標車廠即採購該公司設備，於實驗室進行新車種研發階段的電池組性能驗證，經過長期密切的合作，客戶反饋PBT-2000能夠提供穩定的系統及迅速有效的技術客服，且開放通訊協定支援客戶端自行編寫控制程式，讓相關測試更快且更穩定。

針對各類電動車電池的測試方案，承德也推出節能型電池生產系統MCEA充放電測試平台。該平台採用創新機構設計，將設備體積大幅壓縮50％，節省空間，同時導入中位機系統架構，一套系統可同時控制2,000個以上通道。生產時設備也可不連接上位機，仍可持續執行製程並記錄相關數據，完成更有效率的操控。

此外，該MCEA充放電平台也導入放電回收功能，提升綠電轉換率，回收效能達85%以上，有效降低生產電池耗費的能源與成本。該設備採用模組化設計、易組裝的系統結構，更可讓客戶迅速辨認問題，且自行更換需維護的模組，以便有效控制設備對產線造成的影響，提升設備使用率。