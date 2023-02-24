針對桃園永豐雲豹提出19日跟台啤英熊嚴重衝突申訴，T1聯盟24日宣布將因「證據不足」，把盧捷閔、羅振峰與曾品富3名球員禁賽場次從3場降到1場，反而是這次並未再把雲豹董事長劉晉良稱作球團成員，更把他的禁賽場次從原本的10場增加到20場，接下來就看雲豹能否接受這樣的「修正」結果了。

以下是T1聯盟公告內容，「一、關於G52桃園永豐雲豹作客台灣啤酒英熊主場衝突情事，T1聯盟重大事件決策委員會依據T1 LEAGUE 規則暨裁判規章第三條第十點第二款，裁定本次事件相關教練及球員後續懲處罰則。

二、桃園永豐雲豹球團針對盧捷閔、羅振峰、曾品富三位球員，依據T1 LEAGUE 規則暨裁判規章第三條第十點第二款中：『該行為舉止導致鬥毆者或意圖及可能性導致對方嚴重受傷者：處罰款五萬元整，記點6點（禁賽三場）』提出申訴。

三、 T1聯盟重大事件決策委員會受理桃園永豐雲豹球團申訴後重新討論，並經由常務理事會複查，考量T1 LEAGUE 規則暨裁判規章第三條第十點第二款，尚無足夠證據證明桃園永豐雲豹盧捷閔、羅振峰、曾品富三位球員相關行為符合「該行為舉止導致鬥毆者或意圖及可能性導致對方嚴重受傷者：處罰款五萬元整，記點6點（禁賽三場）」。

經常務理事會無異議通過，渠等之行為較適用「攻擊性揮肘(接觸點在頸部以上)、揮拳、踹踢、膝擊、頭擊等非籃球正常動作，或實質參與鬥毆者：處罰款二萬五千元整，記點2點（禁賽一場）」，故修改懲處內容如下：

1. 桃園永豐雲豹-盧捷閔；判罰：處罰款二萬伍千元整，記點2點(禁賽一場)

2. 桃園永豐雲豹-羅振峰；判罰：處罰款二萬伍千元整，記點2點(禁賽一場)

3. 桃園永豐雲豹-曾品富；判罰：處罰款二萬伍千元整，記點2點(禁賽一場)

四、針對桃園永豐雲豹董事長劉晉良自觀眾席衝入球場，並出腳攻擊台灣啤酒英熊助理教練林玠禾，修改相關懲處內容如下：

桃園永豐雲豹-董事長劉晉良；判罰：處罰款二十萬元整，禁賽 20 場

五、為防止相關衝突事件再次發生，T1聯盟除加強球團溝通與球員教育，亦將於常務理事會通過後公告調整相關T1規章內容，爾後對於場上衝突、鬥毆等相關罰則，將有更明確且嚴格之規範，盼球團與球員共同遵守。 另T1聯盟亦呼籲桃園永豐雲豹與台灣啤酒英熊球團，針對此次參與事件之相關隊職員與球員另行教育與懲處，善盡職業運動之社會責任。」