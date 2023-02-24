全國稅收去年超徵4500億元，政府擬撥出1400億元，每人發6000元現金「還稅於民」，如今領取方式已經出爐，就等政府宣布何時實施，一名女網友興奮直呼，看了各種領錢方式，最後覺得應該會選擇登記入帳，省時又方便，引起網友熱烈討論，一位網友卻說，寧可排隊領現金，也不想等登記，萬一網站掛掉，感覺會延遲發款。

一名女網友昨天在Dcard上發文表示，政府普發6000元的領取方式出爐了，總共分為5種方式，直接入帳、特定偏鄉、登記入帳、ATM領現金以及郵局領現金，現在就只等具體實施的時間，不過，她看來看去覺得自己會選擇登記入帳的方法領款，感覺比較方便，不知道大家都偏好哪個領取方式。

貼文引起網友討論，不少年輕人笑說，肯定會選擇「登記入帳」，感覺很方便又可以省去排隊領現金的時間，只要上網登錄好自己的帳戶資訊，接下來就坐等錢到帳戶裡面；但有網友搖頭說，寧願排隊領現金，除了之後可能出現一堆詐騙訊息煩人，而且若登記入數太多感覺網站會塞車，如果網站需要維修可能會延期發款。

另也有許多網友坦言，去ATM或是郵局領現金才最踏實，也許需要花些時間排隊，但當場就可以領到錢真的很快樂。「還是去郵局領最安心」、「還是領現最好！但是4月才能領，希望不要到時候又變卦」、「領出來繳稅」。