造成的衝擊包括小麥以及燃料的出口急遽改變，WTO曾預估2022年貿易成長率只有3%。不過，現在已完全改觀，WTO指出，全球貿易可謂表現良好，並沒有出現預期中最差的數字，確切數字與報告預計在4月出爐。

WTO表示，全球貿易恢復力很不錯，例如，以前一些依賴從烏克蘭進口的國家，已將食物換成另種，像是從小麥換成大米。還有，部分國家則是找到替代供應商，例如埃及現在食用從歐盟、美國以及俄羅斯進口的小麥，代替了烏克蘭的角色。

因此，總體而言，烏克蘭去年出口金額大減30%。受惠於燃料、化學肥料以及穀物價格上漲，粗估之下，俄羅斯出口在同一時期可望增加15.6%，但全部產品出口量，或將略為下降。

WTO補充，西方因俄羅斯出兵烏克蘭而祭出經濟制裁，導致俄對英美等國出口減少，但對中國大陸以及印度來說，出口反而是增加的。故全球去年整體來看，俄羅斯經制裁後，各國貿易習慣陸續調整，兩者消長變化可說是一致的。