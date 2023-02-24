去年以來，台股震盪較多，高股息題材相對受到關注。觀察台股高股息11檔ETF近期表現，也各有漲跌，原因在於各檔ETF的選股原則大不相同。鄭翰紘表示，許多高殖利率的股票，往往都是因為股價下跌，因此拉抬了殖利率。但對投資人而言，真正的配息，股利配發後可以填息，才是投資最重要的目的。

鄭翰紘表示，目前在台股布局上，應以價值股為優先考量，原因在於基本面相對穩健，加上ETF透過指數篩選，剔除了人為因素的干擾，將能更有效率進行多產業的配置，避免單押單一個股或產業，造成資產的減損。

在產業部分，鄭翰紘指出，近期美國晶片大廠輝達(Nvidia)的財報優於市場預期，激勵科技類股走勢，樂觀情緒蔓延，連帶讓台灣半導體以及PC類股因此受惠。

展望後市，鄭翰紘表示，PC市場與消費者支出高度相關，隨著中國大陸經濟於疫後開放，消費者信心也隨之提升，有助電子產品銷售市況。以半導體為首的科技類股尚待庫存去化完成，在獲利表現可持續提升的情況下，預期未來行情仍有空間發揮。至於航運股的部分，今年以來貨櫃報價持續下滑，不過股價出現低檔反彈，今年的配息也仍可期待，目前股價與殖利率仍具有吸引力。