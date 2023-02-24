銓泰環能科技總公司位於雲林縣，順應政府能源政策，營業主力聚焦在太陽光電發電系統、電動汽車充電樁、儲能系統、小水力系統等能源相關項目；尤其在太陽光電事業方面，是國內第一家安裝太陽能發電雙面雙玻的專業系統團隊，能提供系統規劃、設計、申請、建置及維運等一條龍服務，實績涵蓋公家、產業、學校等各事業單位，品質與服務在市場享有口碑。

銓泰環能表示，該公司為追求綠色環保與潔淨大地而成立。這些年來專注於綠色能源與節能科技應用之開發研究，一路走來始終堅持『創新、前瞻、節能、環保』四大信念，期望提供純淨、自然、永續的綠色能源，帶給全球人類與後代子孫潔淨與清新的環境。

因此，看好電動車發展的趨勢，繼太陽光電發電系統事業後，銓泰環能再增設電動汽車充電樁事業部，成為充電樁的營運商與建置商。

2022年銓泰環能更與台達電簽約，成為台達電充電樁營運商，以打造優質充電環境及完整售後服務為目標，並秉持著客製化的需求來整合充電服務，從整題規劃、申請、施工安裝、執照申請、到維運保養等一手包辦；有專業強大的技術團隊奧援，讓客戶安心、放心。

銓泰環能參加2/24~27日在大台南會展中心舉行的2023臺南車展，現場即展出、提供電動車充電解決方案，可滿足客戶營運、管理及使用的全面需求。攤位號碼A287，該公司歡迎各界蒞臨參觀指教。