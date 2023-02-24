嘉義市議員陳家平發布聲明內容。（陳家平提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市議員陳家平在1個20多人的群組，收到蘇澤峰議員傳的「遇到就開槍…」等內容，23日報案，檢方證實已分案調查，因涉及恐嚇罪嫌，將傳喚被告及相關人士展開調查；蘇澤峰今天自清表示，是「誤會」，line的內容是友人寫及傳出，非他本人所為。

陳家平今天發布「鄭重的譴責暴力恐嚇」的聲明：

我更不能容許我的家人朋友生命受到威脅…，如果說善良正直就是任人打壓那我一定要站出來、為了自己也為了許許多多跟我一樣的人站出來～善良、和諧、敦厚、我想才是社會上所需要的！身為民意代表應為民表率，戮力為民服務為民喉舌。

陳家平表示，為保護個人及家人朋友安全，已於2月23（四）於一分局提起妨害自由告訴，希望能以法律喝止暴力行為。謝謝大家的關心

。

蘇澤峰受訪表示，這是「誤會」，日前曾為一些不實傳聞與陳家平議員連絡，後來喝醉了，朋友用他的手機寫line又傳出去，他後來才知道，當場還有其他3位議員。

蘇澤峰在此屆嘉義市議長改選失利後，加入國民黨，陳家平則是資深國民黨員，傳出這起line的糾紛，讓資深黨員對黨內團結感到憂心。