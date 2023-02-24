Most Triple-Doubles this season:



22 — Jokic

10 — Luka

6 — Sabonis

5 — Morant

4 — Harden, Westbrook — Hoop Muse (@HoopMuse) February 24, 2023

NBA下半球季賽程今（24）日正式開打，目前暫居西區第一種子的金塊展開客場行，遠征克里夫蘭交手騎士，金塊當家中鋒約基奇（Nikola Jokic）持續全能發揮，單場繳出24分、18籃板及13助攻的數據，拿下本季傲視群雄的第22次大三元，率領球隊在末節逆襲騎士，終場金塊以115比109帶走勝利。

約基奇在上周全明星賽小試身手，出賽20分鐘得到4分、5籃板、6助攻及2抄截，今天在阿隆戈登（Aaron Gordon）缺陣情況扛起禁區，前3節打完雙方互不相讓，騎士雖以2分領先進入末節，但還是沒能將領先優勢維持，騎士整節僅有31.6%投籃命中率，加上約基奇、小麥克波特（Michael Porter Jr.）及波普（Kentavious Caldwell-Pope）末節聯手攻下21分，率領金塊完成分數反超，最後成功守成奪下4連勝。

第3節剩下5分25秒替波特送出助攻後，約基奇就已經寫下生涯第129次大三元紀錄，也是他本季的第22次，海放第2位東契奇（Luka Doncic）的10次，且若把2、3、4位的大三元次數加起來，還是無法超越約基奇的數量，拿下大三元對他來說是喝水一般輕鬆。

金塊先發5人得分全上雙，小波特攻下25分、6籃板，波普及賈瑪莫瑞（Jamal Murray）分別拿下17、16分，頂替戈登的肯卡（Vlatko Cancar）也有10分進帳；騎士莫布利砍下全場最高的31分，另有9個籃板，雙槍米契爾（Donovan Mitchell）、加蘭（Darius Garland）則各獲22分。